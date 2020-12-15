Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,115 - 2,242 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin

Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personel için yerleştirme sonuçları bugün açıklanıyor

ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması