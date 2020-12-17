Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,168 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor