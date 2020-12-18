Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,128-2,214 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,323
|2,344
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,128
|2,214
|Ekmeklik diğer buğday
|2,091
|2,282
|Düşük vasıflı buğday
|2,086
|2,187
|ARPALAR
|Arpalar
|1,631
|1,654
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,596
|1,721
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,513
|8,626
- Kaynak: AA
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