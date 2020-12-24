Konya Ticaret Borsası
24.12.2020 16:59
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,109-2,171 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
| 2,251
| 2,251
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,109
| 2,171
|Ekmeklik beyaz sert buğday
| 2,080
| 2,080
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,136
| 2,201
|Düşük vasıflı buğday
| 2,050
| 2,086
|ARPALAR
|Arpalar
| 1,604
| 1,620
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,427
| 1,666
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 5,350
| 8,520
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