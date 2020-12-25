Konya Ticaret Borsası
25.12.2020 15:05
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,150- 2,161 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,150- 2,161 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
| 2,253
| 2,253
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,150
| 2,161
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,099
| 2,099
|Düşük vasıflı buğday
| 2,095
| 2,204
|ARPALAR
|Arpalar
| 1,621
| 1,660
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
| 1,566
| 1,672
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 8,332
| 8,501
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