Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Anadolu kırmızı sert buğday 2,164 2,164 Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,145 2,145 Düşük vasıflı durum buğdayı 2,152 2,152 ARPALAR Arpalar 1,646 1,668 DİĞER HUBUBATLAR Yulaf 2,311 2,311 Mısır 1,732 1,741 BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ Fasulye 8,281 8,333

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