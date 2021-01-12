Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,163 ila 2,167 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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