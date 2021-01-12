Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,163 ila 2,167 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,251
|2,251
|Anadolu kırmızı sert buğday
|2,163
|2,167
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,165
|2,165
|Düşük vasıflı durum buğdayı
|2,223
|2,223
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,646
|1,678
|Yulaf
|2,000
|2,000
|Mısır
|1,826
|1,834
|BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ
|Nohut
|3,900
|3,900
|Fasulye
|4,935
|8,208
Kaynak: AA
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