Konya Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,161 ila 2,167 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Anadolu kırmızı sert buğday
|2,161
|2,167
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,157
|2,157
|Düşük vasıflı durum buğdayı
|2,177
|2,258
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,647
|1,683
|Yulaf
|2,001
|2,001
|Mısır
|1,825
|1,832
|BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ
|Fasulye
|8,112
|8,112
Kaynak: AA
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