Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
25.01.2021 16:55
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,208-2,342 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,208-2,342 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,208
| 2,342
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,194
| 2,321
|Düşük vasıflı buğday
| 2,200
| 2,246
|Makarnalık buğday
| 2,324
| 2,324
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
| 1,743
| 1,773
|Mısır
| 1,751
| 1,899
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 7,550
| 8,045
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