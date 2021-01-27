Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,209-2,285 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,209
|2,285
|Ekmeklik diğer buğday
|2,169
|2,237
|Düşük vasıflı buğday
|2,200
|2,219
|Makarnalık buğday
|2,424
|2,453
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,697
|1,750
|Mısır
|1,811
|1,863
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,021
|8,021
Kaynak: AA
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