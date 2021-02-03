Konya Ticaret Borsası
03.02.2021 12:43
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,283-2,300 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,283-2,300 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı (2. derece)
| 2,366
| 2,457
|Durum buğdayı (3. derece)
| 2,356
| 2,362
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
| 2,283
| 2,300
|Düşük vasıflı buğday
| 2,350
| 2,377
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
| 1,713
| 1,749
|Yulaf
| 2,286
| 2,286
|Mısır
| 1,844
| 1,853
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 7,932
| 7,932
Son Dakika İlk maçında gol atan Mostafa Mohamed, Galatasaray tarihine geçti AK Parti kongresinde kriz! Adaylığı kabul edilmeyince salonun önünde sesi kısılana kadar bağırdı Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'den yürek burkan açıklama: İki adım atınca yoruluyorum Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Önce kaza sonra tekmeli tokatlı kavga! Tam bitti derken taksicinin bir sözü olayı yeniden alevlendirdi Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar