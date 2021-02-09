Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,315 ila 2,316 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
|2,393
|2,418
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,315
|2,316
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
|2,136
|2,192
|Düşük vasıflı buğday
|2,173
|2,431
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
|1,671
|1,692
|Yulaf
|2,107
|2,321
|Mısır
|1,799
|1,802
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,200
|7,649
Kaynak: AA
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