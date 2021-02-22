Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
22.02.2021 14:33
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,185 ile 2,296 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,185 ile 2,296 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,185
| 2,296
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,119
| 2,121
|Düşük vasıflı buğday
| 2,119
| 2,179
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
| 1,692
| 1,700
|Mısır
| 1,760
| 1,817
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