Konya Ticaret Borsası
09.03.2021 16:15
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164-2,267 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,164-2,267 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
| 2,211
| 2,267
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
| 2,164
| 2,267
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
| 2,264
| 2,264
|Düşük vasıflı durum buğdayı
| 2,200
| 2,273
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
| 1,701
| 1,727
|Çavdar
| 1,800
| 1,800
|Yulaf
| 2,150
| 2,150
|Mısır
| 1,815
| 1,825
|BAKLİYATLAR
|Nohut
| 4,169
| 4,380
|Fasulye
| 7,064
| 7,064
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