Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
11.03.2021 17:21
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102-2,229 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,102-2,229 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,102
| 2,229
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,064
| 2,154
|Düşük vasıflı buğday
| 2,037
| 2,100
|Makarnalık buğdaylar
| 2,205
| 2,270
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
| 1,685
| 1,717
|Yulaf
| 2,247
| 2,247
|Mısır
| 1,812
| 1,854
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
| 6,223
| 6,223
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