Konya Ticaret Borsası
17.03.2021 12:49
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125 ila 2,273 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,125 ila 2,273 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Durum buğdayı
| 2,214
| 2,350
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
| 2,125
| 2,273
|Ekmeklik diğer beyaz buğday
| 2,138
| 2,164
|Düşük vasıflı durum buğdayı
| 2,190
| 2,190
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpa
| 1,689
| 1,711
|Yulaf
| 2,381
| 2,381
|Mısır
| 1,838
| 1,847
|BAKLİYATLAR
|Nohut
| 4,346
| 4,346
|Fasulye
| 6,262
| 6,262
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