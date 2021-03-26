Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,121, en yüksek 2,232 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,121
|2,232
|Makarnalık buğday
|2,152
|2,152
|Ekmeklik diğer buğday
|2,070
|2,076
|Düşük vasıflı buğday
|2,069
|2,201
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,713
|1,748
|Mısır
|1,836
|1,870
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya Ticaret Borsası - Son Dakika