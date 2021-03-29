Konya Ticaret Borsası
29.03.2021 15:13
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,073, en yüksek 2,244 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,073, en yüksek 2,244 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 2,073
| 2,244
|Makarnalık buğday
| 2,521
|2,521
|Ekmeklik diğer buğday
| 2,050
| 2,064
|Düşük vasıflı buğday
| 2,050
| 2,152
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
| 1,729
| 1,760
|Mısır
| 1,841
| 1,873
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