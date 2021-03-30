Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,201 lira, en yüksek 2,260 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,201
|2,260
|Makarnalık buğday
|2,151
|2,160
|Ekmeklik diğer buğday
|2,050
|2,126
|Düşük vasıflı buğday
|2,078
|2,207
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,745
|1,772
|Mısır
|1,857
|1,884
Kaynak: AA
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