Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,100 lira, en yüksek 2,215 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,100
|2,215
|Ekmeklik diğer buğday
|2,240
|2,240
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,076
|2,161
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,747
|1,821
|Mısır
|1,864
|1,911
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,345
|7,345
Kaynak: AA
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