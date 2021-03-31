Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,100 lira, en yüksek 2,215 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı

Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin