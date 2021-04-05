Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
05.04.2021 13:35
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,078, en yüksek 2,236 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,078, en yüksek 2,236 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,078
|2,236
|Makarnalık buğday
|2,162
|2,241
|Ekmeklik diğer buğday
|2,086
|2,301
|Düşük vasıflı buğday
|2,050
|2,249
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,749
|1,828
Son Dakika Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi iddiasıyla kardeşini ev hapsine aldıran Ürdün Kralı ile görüştü Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Netanyahu'nun başını yolsuzluk değil umursamazlık yakacak! Mahkemedeki pozu ülkeyi ayağa kaldırdı Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında