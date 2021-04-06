Konya Ticaret Borsası
06.04.2021 15:35
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,111 lira, en yüksek 2,299 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,111 lira, en yüksek 2,299 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,111
|2,299
|Ekmeklik diğer buğday
|2,085
|2,300
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,084
|2,213
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,806
|1,826
|Mısır
|1,876
|1,920
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,253
|7,253
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