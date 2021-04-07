Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
07.04.2021 14:11
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,129, en yüksek 2,263 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,129, en yüksek 2,263 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,129
|2,263
|Makarnalık buğday
|2,162
|2,270
|Ekmeklik diğer buğday
|2,081
|2,259
|Düşük vasıflı buğday
|2,076
|2,135
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,824
|1,844
|Mısır
|1,874
|1,931
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,396
|7,277
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