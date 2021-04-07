Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,129, en yüksek 2,263 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız