Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,172 lira en yüksek 2,192 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,172
|2,192
|Ekmeklik diğer buğday
|2,073
|2,259
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,072
|2,222
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,856
|1,881
|Mısır
|1,934
|1,970
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,650
|6,901
Kaynak: AA
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