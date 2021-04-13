Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,172 lira en yüksek 2,192 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Her şey bir anda oldu! Önce yol ortasında birbirine saldırdılar sonra yaralılarını alıp yok oldular