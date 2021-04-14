Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,124 lira, en yüksek 2,203 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,124
|2,203
|Ekmeklik diğer buğday
|2,086
|2,086
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,074
|2,261
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,899
|1,921
|Mısır
|1,930
|1,975
Kaynak: AA
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