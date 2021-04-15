Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,135 lira, en yüksek 2,263 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,135
|2,263
|Ekmeklik diğer buğday
|2,090
|2,266
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,100
|2,161
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,894
|1,911
|Mısır
|1,948
|1,948
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,902
|7,097
Kaynak: AA
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