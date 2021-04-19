Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,142 lira, en yüksek 2,160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,142
|2,160
|Ekmeklik diğer buğday
|2,053
|2,290
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,074
|2,176
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,903
|1,935
|Mısır
|1,976
|2,008
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,503
|6,903
Kaynak: AA
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