Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,180 lira, en yüksek 2,262 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,180
|2,262
|Ekmeklik diğer buğday
|2,041
|2,231
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,050
|2,204
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,919
|1,948
|Mısır
|1,981
|2,009
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,790
|7,239
Kaynak: AA
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