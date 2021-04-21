Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,194, en yüksek 2,204 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,194
|2,204
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,196
|2,196
|Ekmeklik diğer buğday
|2,041
|2,104
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,985
|2,100
|Makarnalık buğday
|2,150
|2,217
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,946
|1,977
|Mısır
|1,999
|2,013
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,801
|6,801
Kaynak: AA
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