Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,058 en yüksek 2,180 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) BUĞDAYLAR Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,058 2,180 Ekmeklik diğer buğday 2,036 2,106 Düşük vasıflı buğdaylar 2,023 2,104 Makarnalık buğday 2,160 2,212 DİĞER HUBUBATLAR Arpalar 1,974 2,006 Mısır 2,010 2,023 BAKLİYATLAR Fasulye 6,786 7,316

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