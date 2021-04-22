Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,058 en yüksek 2,180 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,058
|2,180
|Ekmeklik diğer buğday
|2,036
|2,106
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,023
|2,104
|Makarnalık buğday
|2,160
|2,212
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,974
|2,006
|Mısır
|2,010
|2,023
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,786
|7,316
Kaynak: AA
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