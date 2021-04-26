Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,072 lira, en yüksek 2,252 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,072
|2,252
|Ekmeklik diğer buğday
|2,030
|2,250
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,042
|2,042
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,000
|2,251
|Makarnalık buğday
|2,210
|2,267
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,985
|2,002
|Mısır
|1,954
|2,053
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,064
|7,123
Kaynak: AA
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