Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,101 lira, en yüksek 2,225 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,101
|2,225
|Ekmeklik diğer buğday
|2,042
|2,264
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,982
|2,205
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,018
|2,027
|Mısır
|2,004
|2,051
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|5,600
|6,683
Kaynak: AA
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