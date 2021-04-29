Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
29.04.2021 14:05
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,081 lira, en yüksek 2,203 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,081 lira, en yüksek 2,203 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,081
|2,203
|Ekmeklik diğer buğday
|2,042
|2,234
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,039
|2,138
|Makarnalık buğday
|2,316
|2,316
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,011
|2,034
|Yulaf
|1,821
|1,821
|Mısır
|1,976
|2,034
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,100
|6,843
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