Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,601, en yüksek 2,610 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,601
|2,610
|Ekmeklik diğer buğday
|2,582
|2,582
|Makarnalık buğdaylar
|2,728
|2,728
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,661
|2,661
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,451
|2,508
|Mısır
|7,250
|7,250
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Konya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi