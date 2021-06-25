Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,501 en yüksek 2,621 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,501
|2,621
|Ekmeklik diğer buğday
|2,501
|2,501
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,514
|2,514
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,540
|2,551
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,402
|2,636
|Mısır
|2,382
|2,427
|Fasulye
|7,801
|7,801
Kaynak: AA
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