Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,479, en yüksek 2,786 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,739
|2,739
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,479
|2,786
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,662
|2,662
|Ekmeklik diğer buğday
|2,438
|2,656
|Düşük vasıflı buğday
|2,474
|2,696
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,45
|2,602
|Mısır
|2,408
|2,421
Kaynak: AA
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