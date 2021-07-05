Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,518, en yüksek 2,906 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,518
|2,906
|Ekmeklik diğer buğday
|2,502
|2,612
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,601
|2,753
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,501
|2,815
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,406
|2,592
|Mısır
|2,406
|2,456
|Fasulye
|7,269
|7,269
Kaynak: AA
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