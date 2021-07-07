Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,502 lira, en yüksek 2,934 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,502
|2,934
|Ekmeklik diğer buğday
|2,533
|2,888
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,493
|2,851
|Düşük vasıflı buğday
|2,350
|2,938
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,408
|2,624
|Mısır
|2,402
|2,422
Kaynak: AA
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