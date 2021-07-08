Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,420 en yüksek 2,896 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,420
|2,896
|Ekmeklik diğer buğday
|2,501
|2,877
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,603
|2,906
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,508
|2,878
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,200
|2,494
|Mısır
|2,336
|2,451
Kaynak: AA
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