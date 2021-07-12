Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,492, en yüksek 3,010 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,492
|3,010
|Ekmeklik diğer buğday
|2,352
|2,901
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,631
|3,012
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,408
|3,009
|Makarnalık buğday
|2,735
|2,835
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,352
|2,600
|Mısır
|2,304
|2,414
Kaynak: AA
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