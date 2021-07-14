Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,524, en yüksek 3,031 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,524
|3,031
|Ekmeklik diğer buğday
|2,502
|2,926
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,406
|3,070
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,403
|3,062
|Makarnalık buğday
|2,721
|2,821
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,295
|2,591
|Mısır
|2,401
|2,446
|Fasulye
|7,223
|7,223
Kaynak: AA
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