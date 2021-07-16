Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,417, en yüksek 3,015 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,417
|3,015
|Ekmeklik diğer buğday
|2,486
|3,010
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,633
|3,010
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,389
|2,856
|Makarnalık buğday
|2,741
|2,815
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,327
|2,508
|Mısır
|2,400
|2,404
|Mercimek
|7,341
|7,341
Kaynak: AA
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