Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası
26.07.2021 14:46
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,512, en yüksek 3 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,512, en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,512
|3,000
|Ekmeklik diğer buğday
|2,412
|2,751
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,606
|2,858
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,401
|2,865
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,377
|2,483
|Mısır
|2,350
|2,406
|Yulaf
|2,327
|2,331
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,568
|6,568
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