Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,478, en yüksek 2,857 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

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