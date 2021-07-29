Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,478, en yüksek 2,857 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,478
|2,857
|Ekmeklik diğer buğday
|2,414
|2,784
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,582
|2,800
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,413
|2,844
|Makarnalık buğdaylar
|2,831
|2,907
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,372
|2,521
|Mısır
|2,401
|2,429
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,729
|8,007
Kaynak: AA
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