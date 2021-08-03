Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,447, en yüksek 2,909 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,447
|2,909
|Ekmeklik diğer buğday
|2,426
|2,664
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,536
|2,864
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,439
|2,811
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,346
|2,603
|Mısır
|2,352
|2,400
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,770
|7,770
Kaynak: AA
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