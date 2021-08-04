Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,458, en yüksek 2,905 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,833
|2,925
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,458
|2,905
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,621
|2,805
|Ekmeklik diğer buğday
|2,440
|2,604
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,402
|2,715
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,217
|2,439
|Mısır
|2,202
|2,406
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,729
|7,501
Kaynak: AA
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