Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,453, en yüksek 2,873 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,843
|2,881
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,453
|2,873
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,658
|2,788
|Ekmeklik diğer buğday
|2,451
|2,814
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,426
|2,777
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,375
|2,456
|Mısır
|2,373
|2,402
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,778
|7,544
Kaynak: AA
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