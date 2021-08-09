Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,511, en yüksek 2,855 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,847
|2,924
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,511
|2,855
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,451
|2,965
|Ekmeklik diğer buğday
|2,426
|2,841
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,422
|2,755
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,378
|2,501
|Mısır
|1,800
|2,395
|Bakliyatlar
|Fasülye
|7,428
|7,690
Kaynak: AA
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