Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,484, en yüksek 2,889 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,890
|2,959
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,484
|2,889
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,601
|2,834
|Ekmeklik diğer buğday
|2,453
|2,766
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,438
|2,817
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,356
|2,463
|Mısır
|2,406
|2,408
Kaynak: AA
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