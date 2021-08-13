Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,537, en yüksek 2,866 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğdaylar
|2,932
|3,010
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,537
|2,866
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|2,581
|2,870
|Ekmeklik diğer buğday
|2,476
|2,801
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,493
|2,865
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,386
|2,467
|Mısır
|1,252
|2,405
|Fasulye
|7,304
|7,895
Kaynak: AA
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